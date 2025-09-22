Средний коридор становится критически важной мультимодальной торговой артерией

Средний коридор быстро становится критически важной мультимодальной торговой артерией, соединяющей Восточную Азию с Европой через Центральную Азию, Каспий и Южный Кавказ.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс, выступая на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

"Средний коридор предлагает политически нейтральную и устойчивую альтернативу традиционным маршрутам", - сказала она.

По ее словам, Средний коридор крайне важен для экономик Центральной Азии и Южного Кавказа.

"Для Центральной Азии он обеспечивает жизненно важный выход на мировые рынки, что критично для региона, который в настоящее время занимает лишь небольшую долю в мировой торговле",- пояснила региональный директор.

Представитель ВБ добавила, что для Турции и стран Южного Кавказа этот коридор важен, так как задействует их стратегическое географическое положение.

"Как отмечают эксперты, торговля стран по Среднему коридору, по прогнозам, вырастет на 150% в денежном выражении и на 60% в объеме в период с 2023 по 2040 год. Объемы грузоперевозок по Среднему коридору могут утроиться к 2040 году, однако узкие места в железнодорожной и портовой инфраструктуре становятся серьезной проблемой, требующей внимания", - сказала Прайс.