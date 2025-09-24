https://news.day.az/society/1782977.html Потомки рода Имадеддина Насими побывали в Шамахы - ФОТО Среди участников Фестиваля Насими, организованного Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры при поддержке ИСЕСКО, - потомки рода выдающегося поэта Имадеддина Насими. Как сообщает Day.Az, сегодня представители рода поэта посетили мавзолей "Шаххандан" в Шамахы.
Среди участников Фестиваля Насими, организованного Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры при поддержке ИСЕСКО, - потомки рода выдающегося поэта Имадеддина Насими.
Как сообщает Day.Az, сегодня представители рода поэта посетили мавзолей "Шаххандан" в Шамахы.
Мавзолей, где похоронен брат Имадеддина Насими - Шахи Хандан - выделяется среди средневековых памятников Азербайджана своим архитектурным стилем и исторической значимостью.
Фондом Гейдара Алиева в 2019 году в рамках "Года Насими" были проведены масштабные работы по благоустройству вокруг мавзолея, где покоится Шахи Хандан.
