В Баку выросла средняя зарплата

В январе-июле текущего года средняя номинальная месячная заработная плата наемных работников в Баку составила 1 376,3 маната.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Бакинском городском управлении статистики.

Отмечается, что по сравнению с январем-июлем 2024 года средняя месячная зарплата в столице выросла на 8,6 процента.

Отметим, что что в январе-июле 2025 года средняя номинальная месячная заработная плата наемных работников по всей Азербайджанской Республике по сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличилась на 9,5 процента и составила 1 098,1 маната.