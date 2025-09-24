https://news.day.az/society/1782920.html В Баку выросла средняя зарплата В январе-июле текущего года средняя номинальная месячная заработная плата наемных работников в Баку составила 1 376,3 маната. Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Бакинском городском управлении статистики. Отмечается, что по сравнению с январем-июлем 2024 года средняя месячная зарплата в столице выросла на 8,6 процента.
Отметим, что что в январе-июле 2025 года средняя номинальная месячная заработная плата наемных работников по всей Азербайджанской Республике по сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличилась на 9,5 процента и составила 1 098,1 маната.
