Массовое отравление произошло на свадьбе в Азербайджане

В Имишлинском районе произошло массовое отравление.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в центральную районную больницу Имишлинского района с подозрением на отравление обратились 15 человек.

Им оказывается первичная медицинская помощь.

Сообщается, что все пострадавшие участвовали в одном и том же свадебном торжестве.