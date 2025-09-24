https://news.day.az/society/1782972.html Массовое отравление произошло на свадьбе в Азербайджане В Имишлинском районе произошло массовое отравление. Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в центральную районную больницу Имишлинского района с подозрением на отравление обратились 15 человек. Им оказывается первичная медицинская помощь. Сообщается, что все пострадавшие участвовали в одном и том же свадебном торжестве.
