Объявлены результаты этапа собеседований по сертификации учителей

Информация о результатах этапа собеседований по сертификации преподавателей, проведенного с 16 по 19 сентября, направлена в личные кабинеты учителей.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре управления человеческими ресурсами.

Отмечается, что преподаватели могут ознакомиться с результатами собеседования, войдя в раздел "Сертификация" на платформе portal.edu.az.