https://news.day.az/society/1782961.html Объявлены результаты этапа собеседований по сертификации учителей Информация о результатах этапа собеседований по сертификации преподавателей, проведенного с 16 по 19 сентября, направлена в личные кабинеты учителей. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре управления человеческими ресурсами.
Отмечается, что преподаватели могут ознакомиться с результатами собеседования, войдя в раздел "Сертификация" на платформе portal.edu.az.
