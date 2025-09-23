В рамках фестиваля Насими открылась выставка под названием «Вне времени и пространства»

В рамках фестиваля Насими в Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка под названием "Вне времени и пространства".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, экспозиция организована Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджанской Республики при поддержке Министерства культуры и туризма Турецкой Республики.

Открывая мероприятие, директор Азербайджанского национального музея ковра Амина Маликова выразила глубокую благодарность Фонду Гейдара Алиева и Министерству культуры Азербайджанской Республики за организацию этой уникальной выставки.

Она отметила, что в экспозиции, наряду с произведениями из коллекций Азербайджанского национального музея ковра и Национального музея истории Азербайджана, представлены 17 редких экспонатов из ведущих культурных центров Турции - Анкарского музея этнографии, Стамбульского археологического музея и музея Мевланы в Конье.

По словам Амины Маликовой, это поистине знаменательное событие, ведь произведения из этих коллекций демонстрируются не только в музее, но и в целом в Азербайджане впервые.

С приветственным словом также выступил заместитель министра культуры Азербайджанской Республики Фарид Джафаров.

Он отметил, что глубокое наследие великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими известно не только в Азербайджане, но и во всем Востоке, охватив широкое пространство исламского мира. По его словам, творчество Насими на протяжении более шести веков продолжало оказывать мощное влияние на развитие многочисленных литературных направлений.

Фарид Джафаров подчеркнул, что идеи Насими нашли свое отражение и в Анатолии - в творчестве Мевланы Джалаладдина Руми, который позднее заложил основы и продолжил развитие идей суфизма, а также в философии хуруфизма.

Заместитель министра культуры добавил, что проведение и демонстрация сегодняшней выставки является ярким примером единого культурного наследия Азербайджана и Турции, а также символом духовного диалога между нашими народами.

На выставке в художественной форме были представлены поэзия Насими, его религиозно-философские идеи, а также традиции суфизма, выраженные через синтез различных видов искусства. Для этого из ведущих музеев Азербайджана и Турции были отобраны редкие произведения искусства.

Экспозиция отражает поэзию Насими, его религиозно-философские идеи и традиции суфизма, представленные через синтез различных видов искусства. Посетители могут увидеть живопись, ковры, образцы одежды, музыкальные инструменты, рукописные книги и другие ценные предметы XVII-XX веков. Каждое из этих произведений олицетворяет идеи духовного возвышения, любви и стремления человека приблизиться к Богу - главные принципы суфизма и хуруфизма.

Выставка является значимым культурным событием, подчеркивающим исторические и духовные связи между Азербайджаном и Турцией, а также демонстрирующим актуальность поэзии и философии Имадеддина Насими в современную эпоху.

Экспозиция продлится до 23 октября.

Отметим, что фестиваль Насими, организованный Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры при партнерстве ICESCO, продлится до 25 сентября. Он охватывает города Баку и Шамахы и считается важным международным мероприятием в сфере популяризации азербайджанского искусства.

Фестиваль также служит платформой для взаимодействия современных художников с богатым наследием Насими, создавая мост между традиционными и современными художественными практиками.