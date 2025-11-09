Из Windows 11 убрали полезную функцию для смартфонов

Корпорация Microsoft удалила функцию просмотра фотографий из приложения "Связь с телефоном" в Windows 11. Вместо этого пользователям предлагают использовать "Проводник", где медиафайлы со смартфона отображаются как на съемном диске. Об этом сообщает издание Windows Central, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В обновленном интерфейсе приложения появилось уведомление о переносе функционала в "Проводник", где стал доступен улучшенный интерфейс с поддержкой просмотра видео и управления файлами через множественное выделение, копирование и перетаскивание. При этом основные возможности "Связи с телефоном" сохранились - уведомления и управление смартфоном с компьютера по-прежнему работают.

Для многих пользователей это изменение стало неудобным, поскольку встроенный просмотр фотографий позволял быстро открывать изображения в полноэкранном режиме непосредственно из приложения. Теперь же при клике на файлы в "Проводнике" они запускаются через отдельное приложение "Фотографии" Windows. Для использования смартфона в качестве периферийного устройства Microsoft рекомендует альтернативный инструмент "Мобильные устройства".