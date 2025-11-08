В Южной Корее состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы

По инициативе посольства Азербайджанской Республики в Республике Корея в Сеуле состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 8 ноября - Дню Победы.

Как сообщили Day.Az в посольстве, выступая на мероприятии, посол Рамин Гасанов отметил, что славная Победа, одержанная Азербайджаном в 44-дневной Отечественной войне, не только положила конец исторической несправедливости в отношении нашей страны, но и открыла путь к установлению мира в регионе. Он подчеркнул, что оккупация и безнаказанность, на которую мировое сообщество закрывало глаза более 30 лет, а также нарушения международного права были устранены исключительно благодаря твердой воле и героизму азербайджанского народа. Посол почтил память шехидов и пожелал скорейшего выздоровления ветеранам, подчеркнув, что тысячи азербайджанцев отдали свои жизни на этом пути.

Дипломат довел до внимания, что 2025 год в Азербайджане объявлен "Годом Конституции и суверенитета", подчеркнув, что благодаря Победе, достигнутой в Отечественной войне, страна обеспечила свою территориальную целостность и создала условия для полного восстановления ее суверенитета на всей территории.

Цитируя слова Президента Ильхама Алиева, произнесенные на последней сессии Генеральной Ассамблеи ООН - "Мы одержали победу и в войне, и в установлении мира", посол отметил, что после завершения конфликта между Арменией и Азербайджаном наша страна и весь регион вступили в новый этап. Говоря о ходе мирных переговоров, дипломат обозначил результаты, достигнутые во время исторического визита Президента Азербайджана в Вашингтон, и затронул другие вопросы мирной повестки, включая минную проблему, судьбу пропавших без вести соотечественников, а также необходимость восстановления прав Общины Западного Азербайджана.

Посол рассказал о восстановлении территорий, разрушенных в период оккупации, отметив значительные успехи, достигнутые в этом направлении, и сообщил, что в рамках программы Великое возвращение уже более 50 тысяч бывших вынужденных переселенцев вернулись на родные земли.

Кроме того, дипломат упомянул о праздновании в Азербайджане 140-летнего юбилея со дня рождения великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли, подчеркнув символичность того, что День Победы связан с освобождением родного города великого музыканта - Шуша - "музыкальной столицы Азербайджана".

Затем был показан видеоролик, посвященный Дню Победы. Мероприятие продолжилось концертной программой, в которой музыкальная группа из корейских исполнителей представила произведения азербайджанской и мировой музыки, включая известные сочинения Узеира Гаджибейли. Гостям были представлены печатные материалы об Азербайджане.

В мероприятии приняли участие представители государственных структур, политических, экономических, научных и культурных кругов Кореи, журналисты, представители дипломатического корпуса, азербайджанской диаспоры и студенты.