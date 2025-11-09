Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Государственного флага

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией по случаю Дня Государственного флага.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Пусть наш трехцветный флаг - источник нашей нескончаемой гордости - вечно развевается в небе нашей Родины, где царят мир, стабильность, безопасность, толерантность!".