Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Государственного флага - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией по случаю Дня Государственного флага.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Пусть наш трехцветный флаг - источник нашей нескончаемой гордости - вечно развевается в небе нашей Родины, где царят мир, стабильность, безопасность, толерантность!".
