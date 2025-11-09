У ВС Азербайджана есть главное – опыт победоносной войны

Азербайджанская армия вступила в освободительную войну с высоким патриотическим духом, с верой, что выполнит свою историческую миссию, разгромит врага и восстановит территориальную целостность Родины. Наша армия вступила в войну, чтобы исполнить нашу общую мечту. Эта мечта ждала своего часа, и он настал, когда Верховный главнокомандующий отдал приказ о начале освободительной контрнаступательной операции.

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Азербайджанская армия прошла очень сильную подготовку, постоянно повышала боевую выучку и профессионализм, днем и ночью, в любую погоду и при любом рельефе отрабатывала на полигонах тактические решения и училась применять новейшее вооружение, поступающее в арсенал. Все усилия были направлены на достижение одной цели - освобождение наших земель от оккупантов и восстановление территориальной целостности страны.

Весь наш народ жил мечтой об освобождении оккупированных земель. Эта миссия была возложена на армию, и она ее с честью выполнила, разгромив оккупационные силы противника и восстановив территориальную целостность. Все, что планировалось, все поставленные перед армией задачи, были полностью выполнены. В ходе войны наша армия, как и обещал после апрельских боев 2016 года Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев, за короткий срок разгромила оккупационные силы и восстановила территориальную целостность республики. Сделала она это на высоком профессиональном уровне. Азербайджанская армия была первой армией мира, показавшей войну 21-го века. Можно увидеть, что примененная нами тактика и методы ведения боя используются уже во всех зонах конфликтов.

В ходе боев наши воины применили все, чему научились во время учений. Полученные на маневрах навыки и умения привели к блестящим результатам и нашей великой Победе. За короткий срок с минимальными потерями Азербайджанская армия смогла положить конец тридцатилетней оккупации и заставила бежать врага. Должен сказать, что по предварительным расчета, потери должны были быть намного выше тех, с которыми мы закончили войну. Войн без потерь не бывает. Но реальные потери оказались в разы ниже. Это стало следствием профессионализма нашей армии, героизма наших воинов, полководческого таланта Верховного главнокомандующего и четкого выполнения на местах его приказов.

Президент Ильхам Алиев поставил вопрос конкретно: капитуляция оккупационных сил и освобождение оставшихся трех крупных районов - Агдамского, Кяльбаджарского и Лачинского. До 1 декабря 2020 года все три района были освобождены без единого выстрела.

Опыт боевых действий является основной движущей силой развития любой армии. Тот опыт, который наша армия получила во время Второй карабахской войны, нельзя сравнить ни с какими навыками, полученными на учениях, какими бы масштабными они не были. Никто не может заменить опыта, который способен дать только реальный бой. И этим еще более ценна профессиональная подготовка Азербайджаном армии. Вооруженные силы немногих стран могут гордиться опытом победоносной войны.

Теперь, с учетом полученного боевого опыта поставлена цель продолжать армейское строительство. Как сказал на недавней встрече с делегацией НАТО Президент Ильхам Алиев, наша армия будет продолжать модернизироваться. Президент после Победы поставил перед армией задачу перейти на турецкую модель, то есть фактически развиваться по стандартам НАТО. За 5 лет наши ВС прошли большой путь развития и сегодня Азербайджанская армия находится на завершающей стадии выполнения этой задачи. Модернизация коснулась всех родов и видов Вооруженных сил Азербайджана. Были внесены изменения в штатную структуру, появились новые войсковые части с конкретными функциями.

Напомню, что Президент Ильхам Алиев после Победы уделил особое внимание силам специального назначения. В Азербайджанской армии были созданы части коммандос, увеличилось число частей и подразделений спецназа. Эта реорганизация повлияла на остальные структуры армии Азербайджана. В Национальном университете обороны и в военных учебных заведениях страны проводится анализ опыта боевых действий и результаты этих исследований используются при строительстве и реорганизации наших Вооруженных сил.

Азербайджанская армия сегодня закупает то вооружение и технику, которые хорошо показали себя во время 44-дневной войны, учитываются особенности рельефа местности и другие особенности. На грандиозном параде в честь Победы мы могли видеть многие образцы имеющегося в нашем арсенале вооружения. Азербайджан закупает самое лучшее. В этом можно не сомневаться.

За пять послевоенных лет благодаря заботе государства и Президента об армии, наши ВС получили новую современную технику и пополнили свой арсенал. Сегодня наша армия является сильнейшей армией Южного Кавказа, а также занимает сильные позиции в мировом рейтинге военной мощи. Наши Вооруженные силы в состоянии с честью выполнить любой приказ Верховного главнокомандующего, любую миссию, которая будет возложена на него для защиты территориальной целостности страны.

Работа продолжается. Проводится работа по сбору информации и анализу тех войн, что идут на Ближнем Востоке, в Украине. Параллельно идет большая работа по развитию оборонной промышленности Азербайджана. Наш ВПК развивается во взаимосвязи с модернизацией Азербайджанской армии, с оснащением ее новой техникой. Мы стараемся использовать продукцию, которую выпускает отечественный военно-промышленный комплекс.

Все вопросы усовершенствования и реорганизации Азербайджанской армии отражаются на разработке программ военных учебных заведений. Тот опыт, который наша армия приобрела во время боевых действий, изучается и анализируется аналитическими центрами, штабами частей и соединений и находит отражение в программах и методиках обучения военных специалистов. Вносятся дополнения, учитываются те достижения, которые имеются у армий государств, с которыми мы поддерживаем военное и военно-техническое сотрудничество.

Армия Азербайджана развивается в условиях тесного сотрудничества с Вооруженными силами дружественных нам стран. Мы проводим совместные учения с Турцией, Пакистаном, Грузией. Также уже проводятся учения в рамках Организации тюркских государств. Этот формат особенно перспективен, на мой взгляд.

Так что процесс продолжается. Одержав Победу, мы не стали почивать на лаврах. Успокаиваться нельзя, надо развиваться.

Лейла Таривердиева