Чистая Победа: как пять лет назад Азербайджан потряс мир

Автор: Лейла Таривердиева

...Пять лет назад в этот день мы с самого утра с замиранием сердца ждали очередного заявления Президента. Обращения Ильхама Алиева к народу стали символом военных успехов Азербайджана, неотъемлемой частью героической хроники 44-дневной войны. Но 8 ноября заявление должно было быть особым. Который день ходили волнительные слухи об освобождении Шуши, и весь народ ждал подтверждения от Верховного главнокомандующего. И этот момент настал. Глава государства, Президент-победитель, лидер, вокруг которого сплотилось общество, в которого верила армия, еле сдерживая эмоции, обратился к народу со словами:

"Сообщить об этом азербайджанскому народу в такой исторический день, - может быть, один из самых счастливых дней в моей жизни.

Ты свободна, родная Шуша!

Мы вернулись, родная Шуша!

Мы возродим тебя, родная Шуша!

Шуша наша! Карабах наш! Карабах - Азербайджан!"

Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне уже пять лет. Хотя оккупант капитулировал 10 ноября, именно освобождение Шуши поставило точку в этой войне. После этого у агрессора было только два пути: капитулировать, либо продолжать попытки сопротивления и потерять еще тысячи и тысячи солдат. Хотя, по сути, это был выбор без выбора. Армения была поставлена в положение, при котором любое лишнее движение могло закончиться крахом государственности. Принуждение к миру завершилось подписанием Трехстороннего заявления, а точнее - акта капитуляции.

Мы отмечаем юбилей широко и торжественно. Это праздник, как поется в песне, со слезами на глазах, потому что для того, чтобы сегодня азербайджанский флаг развевался в Шуше и Ханкенди, нам пришлось принести жертвы. Тысячи шехидов незримо присутствуют на сегодняшних праздничных торжествах. Память о героях, вернувших гордость и достоинство азербайджанскому народу, живет в сердце каждого из нас.

Не ошибемся, если скажем, что победа Азербайджана в 44-дневной войне потрясла весь мир.

Выступая на днях на бизнес-форуме в Майями, спецпосланник Президента США Стивен Уиткофф рассказал о разговоре Дональда Трампа с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Овальном кабинете. При разговоре присутствовал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Трамп спросил, почему Азербайджан остановился в ноябре 2020 года, имея превосходящую силой армию и обратив армян в бегство? На что азербайджанский лидер ответил: "Потому что я хотел вернуть только то, что они забрали. Большего мне не нужно".

Уиткофф прокомментировал ответ азербайджанца с нескрываемым восхищением и назвал действия Баку примером государственной мудрости.

Пять лет назад государственная мудрость Президента Ильхама Алиева привела Азербайджан к Победе. К Победе честной и достойной. Нам нечего стыдиться. Мы забрали только то, что принадлежит нам по праву, хотя имели возможность наказать агрессора так, чтобы тот потом не скоро смог подняться на ноги. Мы помним, что случилось в апреле 2016 года, когда при продвижении Азербайджанской армии в Карабахе не только сепаратисты бросились наутек, но и в самой Армении началась паника. Нетрудно представить развитие событий, если бы Азербайджан продолжил наступление в ноябре 2020 года.

Но Президент рассудил очень мудро. Что выиграл бы Азербайджан от водружения своего флага над Площадью республики в Ереване, столице исторического Иреванского ханства? Что нам дало бы силовое возвращение Зангезура, оторванного когда-то от Азербайджана в целях расширения Армении и расчленения тюркского мира? Эти шаги создали бы проблемы для страны на мировой арене, привели бы к изоляции, ударили по международным проектам и прочим наработкам и успехам, которых страна сумела достичь за годы независимости, невзирая на оккупацию 20 процентов своих территорий вероломным соседом. Да, оккупант-Армения благодаря ряду нездоровых факторов не оказалась в изоляции и официально не была признана изгоем. Но это только если заходить с парадного подъезда. Если же заглянуть на задний двор, то можно увидеть, что эта страна за годы оккупации не продвинулась ни на шаг, не получила никаких дивидендов от присвоения чужих земель, не развивалась и фактически была нерукопожатной. Даже союзники старались не иметь серьезных дел с оккупантом. А то, что Армения - оккупант, негласно знали и признавали все.

Наверняка, многие ожидали, что Азербайджан сделает такую ошибку - пойдет дальше и сведет на нет достигнутые кровью шехидов успехи. Однако Верховный главнокомандующий не планировал бездумного акта мести, он планировал Победу, которую мир не сможет не признать.

Мир не сразу признал разгром Армении. Потому что был в шоке. Поначалу многие еще ждали, что что-то изменится, но вскоре поняли - азербайджанцы вернулись на свои земли навсегда, и когда Президент Ильхам Алиев говорит, что мы будем жить в Карабахе вечно, это не метафора, а изложение конкретного плана. У Азербайджана вообще много планов. Важных и масштабных. Расширение территорий в их число не входит. Баку всегда придерживался международного права и не делал противоречащих ему шагов. Не секрет, что за армянской оккупацией с самого начала стояли державы, что в сохранении статус-кво были заинтересованы внешние акторы. Азербайджан разгромил не только Армению, но и разрушил планы и расчеты этих интересантов. Но никто не смог вмешаться, потому что 44-дневная война не вышла за рамки тех мер, которые дозволены стране, пострадавшей от военной агрессии, для самообороны и восстановления справедливости. Президент четко ответил Трампу: мы забрали только то, что нам принадлежит, а чужого нам не нужно.

Поздравлять с победой сторону, победившую в вооруженном конфликте, как бы не принято. Единственной победой, с которой мировые лидеры друг друга поздравляют, является победа во Второй мировой войне. Хотя и тут возникает много трений и споров. Тем не менее, победа Азербайджана в 44-дневной войне заслуживает поздравлений. Никому еще в современной истории не удалось так быстро и, подчеркнем, гуманно решить вопрос тридцатилетней оккупации. Боевые действия не перешли международно признанные границы Армении, ни один азербайджанский снаряд не упал на населенные пункты этой страны, не пострадал ни один мирный армянский гражданин. Граждане Армении, с оружием в руках воевавшие на территории Азербайджана, к этой категории не относятся.

Боевые задачи ставились так, чтобы свести к минимуму ущерб гражданской инфраструктуре и избежать жертв среди мирного армянского населения. Верховный главнокомандующий также поставил задачу минимизации потерь среди личного состава Азербайджанской армии. Многие военные эксперты обращали внимание на то, как грамотно и с какой заботой о жизнях людей строились атаки и выбирались маршруты наступления. Добиться успеха на том или ином направлении можно было гораздо быстрее, однако Президента Ильхама Алиева больше сроков заботили жизни азербайджанских солдат. Война затянулась на целых 44 дня именно по этой причине, а не потому, что сепаратисты оказывали "героическое сопротивление", как писали в тот период армянские и проармянские российские медиа.

Азербайджану была нужна чистая победа в той мере, в какой вообще можно так говорить о войне. Он не запятнал чести военными преступлениями и расправами над мирным населением, не разрушал школ и больниц, не сжигал церкви. За тридцать лет до этого армянские националисты, ВС Армении, банды сепаратистов и наемников творили зверства на тех же землях, уничтожая и изгоняя азербайджанцев, сжигая города и села, ровняя с землей памятники и мечети. Азербайджанская армия, показав технологичную войну 21-го века, в то же время доказала, что даже на войне есть место человечности.

Этого факта никто не может отрицать. Страшные истории, в спешке лепившиеся армянской пропагандой по мере отступления оккупационных сил, армяне так и не смогли доказать. Все осталось на уровне слов и постановочных истерик. Хотя различные деятели соседней страны утверждают, что ими "собраны доказательства" чуть ли не геноцида, этот инструмент не сработал. 2020 год - это не 1915-й. В эпоху информационных технологий армянам не удалось добиться, чтобы им, как прежде, поверили на слово. И еще - мир устал от "армянского вопроса", сегодня он серьезно мешает международным отношениям и потому уходит с повестки. В новом геополитическом раскладе, когда на арену выходят новые страны и меняется прежний порядок вещей, "армянский вопрос" вычеркнут из перспективных планов держав. Даже тех, что стояли у его истоков.

Азербайджан, одержав блестящую военную Победу, перешел в категорию стран средней силы и вышел из рамок лишь регионального лидерства. Армения движется следом по тому пути, который проложил ей Баку, избавив от статуса оккупанта.

Пусть в День Победы нас поздравят немногие, тот факт, что дипломаты практически всех стран уже посещают Шушу и Ханкенди, говорит о признании миром итогов Второй карабахской войны. Лидеры зарубежных государств участвуют на мероприятиях, проводимых на освобожденных землях, правильные названия азербайджанских городов уже широко применяются на мировой арене, заменив "степанакерты" и "арцахи". Это показатель тихого, без шумных заявлений признания факта восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности. Некоторые долго сопротивлялись, однако и они в конечном итоге поняли: их мнение Баку не интересует и ни на что не сможет повлиять. Конфронтация с Азербайджаном, расширившим свое влияние в новых региональных реалиях, бессмысленна и даже вредна. С Баку лучше не ссориться, потому что сегодня повестку диктует он.

Уже который год регион стабилен. Президент Азербайджана показал своей политикой, что мы умеем не только воевать, но и строить мир. Президент Ильхам Алиев стал инициатором мирного процесса, начавшегося после Победы. Он первым предложил бывшему оккупанту руку мира. Это был жест сильного, уверенного в себе лидера, за которым стоит его народ. Рука, сжатая в железный кулак в дни войны, была протянута для рукопожатия вчерашнему врагу. И это еще один пример государственной мудрости Президента Ильхама Алиева.

С праздником Победы!