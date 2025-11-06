Президент Ильхам Алиев продемонстрировал настоящий пример лидерства.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил специальный посланник президента США Стив Уиткофф, выступая сегодня на бизнес-форуме в Майами.

"Президент Ильхам Алиев имеет гораздо более сильную армию. Он воспользовался моментом, чтобы вернуть свое", - сказал он.

По его словам, во время встречи в Овальном кабинете 8 августа Дональд Трамп поинтересовался у Президента Азербайджана: "Почему вы остановились? У вас была победа, у вас большая армия". В ответ Президент Ильхам Алиев заявил: "Я хотел вернуть то, что у нас забрали. Больше мне не нужно".

Спецпосланник отметил, что это было "потрясающее решение" и подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев продемонстрировал пример мудрого и ответственного руководства.