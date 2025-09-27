Они были первыми: памяти шехидов 44-дневной войны, изменившей регион

Автор: Лейла Таривердиева

Сегодня в Азербайджане - День памяти. Пять лет со дня начала Отечественной войны. И отмечаем мы этот день, стоя на пороге больших перемен. Для Южного Кавказа начался этап институализации мира. Де-юре он был достигнут 10 ноября 2020-го, а де-факто - 8 августа 2025 года. Азербайджан и Армения оставили позади тяжелые времена и теперь говорят о сотрудничестве. Но эти позитивные тенденции не означают, что мы отказываемся от памяти. Если Баку и Ереван подписывают декларации, это не значит, что страдания детей Гянджи, кровь шехидов и руины, бывшие некогда цветущими городами, забыты. Никто и ничто не забыто.

Сегодня мы чтим память шехидов. Героев, отдавших жизни за восстановление территориальной целостности Азербайджана. За свободу и суверенитет Родины. Во время 44-дневной Отечественной войны 2907 военнослужащих стали шехидами, 7 пропали без вести, 94 гражданским лицам, погибшим в результате преступлений Армении против мирного населения, также присвоен статус шехида.

Мы склоняем головы перед воинами, вернувшими гордость и достоинство азербайджанскому народу. Хотя мы старались не говорить об этом вслух, но факт пребывания родной земли под чужим сапогом давил на психику и формировал комплекс пораженца. Мы боролись с этим комплексом, мы не позволили ему внедриться в сознание нового поколения. И именно это поколение осенью 2020 года освобождало Карабах и Восточный Зангезур. Именно оно, никогда не видевшее Карабаха и знавшее о войне только по рассказам старших, проявило беспримерное мужество и патриотизм.

Об этом поколении говорил Президент Ильхам Алиев на Молодежном форуме в феврале 2022 года: "Я счастлив и горжусь тем, что большинство из тех, кто шел впереди за Родину, за землю, были молодые люди. Это предмет гордости для каждого из нас. Потому что выросло такое молодое поколение, что даже те молодые люди, которые не видели Карабаха, не видели той горькой истории, шли на смерть за Карабах, за Родину, национальное достоинство, стали шехидами и ветеранами".

Сегодня мы должны вспомнить и шехидов Первой карабахской войны. За радостью побед не будем забывать тех, кто противостоял агрессии противника, за спиной которого стояли державы и симпатии половины мира. В невероятно тяжелых условиях, когда автомат был один на двоих, азербайджанские герои той войны сдерживали врага, не щадя своих жизней. Им было намного труднее, чем солдатам 2020 года. За ними не стояла сильная страна, мудрая власть и единое как сжатый кулак общество...

Мы не забудем то воскресное утро 27 сентября 2020 года, когда, проснувшись, узнали из новостей о начале войны. Хотя неотвратимость ее давно витала в воздухе, все-таки это был шок. Прошло пять лет, а ощущение мурашек не оставляет при воспоминании о том моменте.

Армянская сторона действовала по сценарию гитлеровской Германии. В шесть утра в воскресение ВС Армении начали масштабные провокации вдоль всей линии фронта, подвергнув интенсивному артиллерийскому обстрелу позиции Азербайджанской армии и населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне. Было ли это началом новой агрессии или же оккупант обстреливал мирные села, проверяя азербайджанские бастионы на прочность, не важно. "Проверка" прошла успешно, и провокация вылилась в контрнаступательную операцию, которая, в свою очередь переросла в освободительную войну.

Как сообщало министерство обороны, в целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения, командование Азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию по всему фронту. Медлить было уже нельзя. Противник стянул к линии соприкосновения большое количество живой силы и боевой техники, явно готовясь к чему-то большему, чем обычная провокация.

В Сети можно было встретить видео, запечатлевшие наших героев, которым выпала честь первыми навсегда разорвать линию соприкосновения. В их глазах не было страха, только сумасшедшая смелость. Они улыбались и говорили, что готовились к освободительной войне и только ждали приказа Верховного главнокомандующего.

Победы начались с первого же дня войны. Уже 27 сентября, согласно сводкам МО, Азербайджанская армия освободила ряд сел, важных высот и выгодных позиций, были разгромлены стратегические позиции противника в направлении Агдеринского района и Муровдага. Сообщалось, что враг бежит, бросая технику на поле боя. Потом будет множество таких сводок и множество ярких побед, но те первые новости имели для нас особое значение.

"Наша позиция основана на международном праве и справедливости, - заявил в своем обращении к народу 27 сентября 2020 года Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев. - Мы сражаемся на своей земле. Сегодня азербайджанская армия наносит сокрушительные удары по врагу на азербайджанской земле. Сегодня азербайджанская армия на своей территории защищает территориальную целостность Азербайджана. Что делает армянский солдат на нашей земле?! Что делает армянская армия на нашей земле?! Ни для кого не секрет, что 90 процентов личного состава "армии Нагорного Карабаха" состоит из граждан Армении. Армения - государство-оккупант, этой оккупации должен быть и будет положен конец".

Азербайджан ожидал войны и был готов к ней. Заявления о "новых территориях", временами звучавшие из Еревана, в Баку не рассматривали как пустую болтовню. Вероломный сосед явно к чему-то готовился. К лету 2020 года военные провокации ВС Армении на линии соприкосновения и на границе заметно участились. Товузские события показали, что Армения провоцирует войну, явно не понимая, что творит. В Товузском направлении государственной границы произошли тяжелые боестолкновения, когда армяне попытались продвинуть свои позиции и занять стратегические высоты. И хотя противник был отброшен, а огонь прекращен, в атмосфере уже появилось ощущение скорых серьезных перемен. Азербайджан в первый раз показал свою силу в ходе апрельских боев 2016 года. Во время товузских событий он был силен уже настолько, что мог легко перенести боевые действия на территорию Армении. Но наши соседи так привыкли за годы оккупации верить в свою непобедимость и в поддержку своих опекунов, что решились еще на одну провокацию. И эта провокация стала роковой для истории "миацума". Все прогнившие пласты националистической мифологии разом рассыпались в труху, когда утром 27 сентября заработали моторы азербайджанских танков.

Зарубежные аналитики признавались, что были поражены тем, с какой четкостью и организованностью Азербайджан сразу перешел на военные рельсы. И касается это всего общества, а не только госструктур и армии. Никакой паники, никаких волнений, никаких очередей на выезд из страны. Очереди были, но в военкоматы. Молодежь страны осаждала военные структуры, желая записаться добровольцами. Это не было постановкой пропаганды, это была реальность, в которую не хотел верить мир. Все, наверняка, помнят "стратегическую" ошибку Владимира Соловьева, с пафосом представлявшего кадры с территории бакинского военкомата как проявление высокого патриотизма в Армении. Как же он был взбешен, когда понял, что ошибся.

В Ереване ему не удалось бы сделать подобных кадров. Армянская молодежь не осаждала военкоматы. Наоборот, она пряталась от призыва, а кто не успел сбежать, дезертировал. В армянской армии были тысячи дезертиров, в Азербайджанской - ни одного.

Еще один расчет недругов Азербайджана потерпел провал в 2020 году. Это был расчет на этническое и религиозное многообразие азербайджанского общества.

В целом 44-дневная война разрушила многие стереотипы и многие неблаговидные расчеты. Нагромождения аналитических выкладок и экспертных прогнозов превратились в ничто перед лицом высокого патриотизма и мужества азербайджанского народа, перед лицом единства общества, Президента и армии.

Через 44 дня мы будем отмечать первый юбилей нашей, не побоимся этого слова, великой Победы. Которая изменила регион, Азербайджан и каждого из нас.