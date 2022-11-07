Азербайджанской армии с точки зрения победоносного боевого опыта в мире нет равных

До войны мы обращали внимание на то, какое место в мировых рейтингах занимают Вооруженные Силы Азербайджана. После же победоносной войны для нас это не имеет особого значения, потому что Азербайджанская армия показала свои возможности не в теории, а на практике. Она качественно выросла за последние два года и является одной из немногих в мире, имеющих успешный боевой опыт. Не каждой армии доводится получить статус армии-победительницы.

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Высокую оценку Вооруженным Силам Азербайджана неоднократно давал Верховный главнокомандующий Президент Ильхам Алиев, профессиональные военные, военные специалисты разных стран.

Наша армия на сегодняшний день полностью восстановлена, проведены серьезные реорганизационные мероприятия, наши ВС развиваются по турецкой модели, созданы бригады коммандо, увеличена численность личного состава Сил специального назначения. Думаю, на сегодня наша армия намного сильнее, чем та, которая начинала контрнаступательную операцию 27 сентября. Хочу еще раз подчеркнуть, что в техническом отношении, в плане потерь в боевой технике и прочем вооружении мы все восполнили. На сегодня армия Азербайджана достойно занимает свое место среди современных вооруженных сил мира, оснащенных современной военной техникой. Плюс я хочу подчеркнуть и качественную сторону - наши офицеры, личный состав - это тот личный состав, который одержал Победу, разгромил оккупационные силы и восстановил территориальную целостность Азербайджана. В Азербайджанской армии ценят специалистов. Это очень важный фактор в развитии Вооруженных Сил.

Не обо всем можно говорить, но в общих чертах Минобороны периодически информирует общество о новшествах. Могу сказать, что нет ни одного рода войск, ни одной войсковой части, которая не претерпела бы определенных реорганизационных мероприятий, настроенных на полный переход Азербайджанской армии на турецкую модель. Все это делается в русле того неоценимого опыта, который мы приобрели в Отечественной войне.

Моральный настрой, патриотический дух и вера в победу - это очень важные составляющие успеха в боевых действиях, которые у наших военнослужащих находились на самом высоком уровне. Во время 44-дневнорй войны в нашей армии не было ни одного факта дезертирства, но была уверенность в победе, уверенность в том, что командиры ведут личный состав с заботой о жизни солдат. Обратите внимание, сколько шехидов среди офицеров, командирского состава. Это потому, что наши командиры вели солдат в бой, заменив команду "вперед!" командой "за мной!".

За прошедшие годы в Азербайджане вырос командирский состав, учившийся вести боевые действия 21-го века, в современном стиле, с современной методикой и современной тактикой. Возможности для этого дает та современная техника, которой оснастило армию государство под руководством Президента Ильхама Алиева. Мы видели кадры нанесения профессиональных, точечных поражений противнику, вывода из строя его техники, огневых точек, стартовых позиций, независимо от дальности расположения. Все цели на всю глубину контролировавшихся армянами территорий ВС Азербайджана просматривали и поражали с большой точностью. Оглядываясь на два года назад, можно еще раз с полной уверенностью подчеркнуть, что путь строительства армии был выбран главой государства абсолютно правильно. А сегодня армии, созданной под его руководством, с точки зрения победоносного боевого опыта нет равных.

Еще один уникальный аспект нашей Победы, о котором надо не забывать, это забота Верховного главнокомандующего о минимизации потерь. Неслучайно во многих военных академиях мира изучается опыт ведения войны Азербайджанской армией, и один из основных вопросов - анализ потерь и то, как Азербайджан подходил к решению боевой задачи с их минимизацией.

Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев, непосредственно руководивший боевыми действиями, очень гуманный человек. Каждый раз, когда за годы оккупации в результате нарушения Арменией режима прекращения огня мы теряли военнослужащих, Президент относился к этому как к своей личной потере. Он очень жестко спрашивал с руководства армии за эти потери. И все его указания всегда, и до, и во время последней войны были направлены на то, чтобы максимально сохранить личный состав. Это одна из причин, почему мы так долго ждали освобождения наших земель. Президент Ильхам Алиев очень высоко ценит жизни каждого солдата, поэтому старался оттянуть решение о применении силового варианта. Все из-за тех потерь, которые прогнозировались в случае боевых действий. В том, что мы можем победить и победим, никто не сомневался. Но какой ценой будет достигнута победа? Когда Верховный главнокомандующий получал ответ на этот вопрос, он вновь и вновь пытался возвращаться к переговорному варианту. Поэтому разрешение конфликта затягивалось.

При выборе направления контрнаступления глава государства всегда учитывал количество потерь, которые мы можем понести при выполнении той или иной боевой задачи. Выбирались те направления, которые позволяли свести потери к минимуму. Верховный главнокомандующий принимал порой неожиданные для военных специалистов решения, и это в конечном итоге привело к разрешению тридцатилетней проблемы при минимальных потерях. Переоценить роль Верховного главнокомандующего невозможно, самые высокие оценки не смогут отразить ту значимость, которую имели принимаемые им решения.

Лейла Таривердиева