Создание коммандос

Автор: Лейла Таривердиева

Стало уже традицией, что свои дни рождения Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает рядом с народом. Все мы помним, что до войны глава государства 24 декабря обязательно выезжал в регионы, в прифронтовую зону, встречался с местными жителями, вынужденными переселенцами, военными. В этот день открывались важные для страны и армии объекты, закладывались или сдавались в пользование дороги, школы, жилье для людей, потерявших дома в результате армянской оккупации.

Свой 60-летний юбилей глава государства отметил так, как и подобает победоносному Верховному главнокомандующему победоносных Вооруженных сил. 24 декабря в Гадруте открылась новая воинская часть.

Это событие имеет особую значимость по ряду причин. Во-первых, открыта военчасть в Гадруте, который входит в Ходжавендский район, некогда являвшийся частью бывшей НКАО. Во-вторых, в Гадруте размещена бригада коммандос - особого подразделения, недавно прошедшего подготовку в Турции.

Как отметил на церемонии открытия части Президент Ильхам Алиев, открытием военчасти коммандос в Гадруте Азербайджан вступает в новый этап работы в области армейского строительства. В Азербайджане создаются уже не одна, не две, а много бригад коммандос, которые способны выполнить любую военную задачу. По словам главы государства, создание бригады коммандос является новшеством для Азербайджана: "В этих бригадах будут служить наши дети, прошедшие хорошее обучение, продемонстрировавшие высокую волю и готовые отдать жизнь за Родину. Это в значительной степени повысит мощь нашей армии. Хочу еще раз сказать, что таких бригад будет много, в них будут служить тысячи наших военнослужащих. Таким образом, Азербайджанская армия и впредь будет сохранять свой профессионализм и высокий моральный дух".

Открытие военчасти коммандос именно в Гадруте важно еще и потому, что поселок имеет стратегическую значимость и в период 44-дневной войны его освобождение сыграло значимую роль в окончательной победе. Этот факт подчеркнул в своем выступлении Верховный главнокомандующий, заметив, что не случайно вторым после Джебраила освобожденным от оккупации населенным пунктом стал Гадрут. "9 октября прошлого года победоносная Азербайджанская армия освободила этот поселок от оккупантов. Все, кто здесь находится, видя окружающие этот поселок горы, могут понять, какая это была большая, сложная и почетная миссия, потому что ненавистный враг построил мощные укрепления на всех землях, которые на протяжении 30 лет находились под оккупацией, создал несколько линий оборонительных укреплений. Кроме того, благоприятным для врага был и природный рельеф Карабахского и Восточно-Зангезурского региона, потому что, расположившись в этих горах, на этих холмах, они получали большое военное преимущество", - сказал глава государства.

По завершении своего выступления Верховный главнокомандующий вручил командиру 218-й отдельной бригады коммандос боевое знамя. Это была впечатляющая церемония, несомненно, переполнявшая сердца всех нас гордостью за азербайджанского воина, за свою армию и за своего Президента.

Отметим, что после 44-дневной Отечественной войны ВС Азербайджана взяли курс на усиление подразделений специального назначения, к которым относится и коммандос. В апреле этого года азербайджанские военнослужащие успешно завершили 6-недельные курсы Школы горных коммандос в Учебном центре в Испарте (Турция). В октябре завершила курс Горных коммандос еще одна группа военнослужащих ВС Азербайджана.

Ранее в ВС Турции были проведены реформы, в рамках которых было произведено переформирование обычных мотопехотных бригад Сухопутных войск в части коммандос. Главной особенностью данных соединений является отсутствие тяжелой бронетехники, а также более продвинутый курс горной и специальной подготовки личного состава. Как отмечают военные специалисты, именно пехотные подразделения легкого типа и обеспечили преимущество азербайджанской армии в ходе 44-дневной войны.

4 декабря согласно плану боевой подготовки на 2021 год, в войсковой части коммандос Сухопутных войск прошли тактические учения с боевой стрельбой, а 11 декабря состоялась церемония выпуска очередного состава "Базового курса морских коммандос" Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана.

Как видим, подготовка подразделений специального назначения взята на особый контроль. Азербайджанский спецназ был ужасом армян в период 44-дневной войны, а осуществленная подразделениями сил специального назначения шушинская операция стала, как выразился глава государства, эпосом. Создающиеся сегодня бригады коммандос помогут соседям образумиться и заставят их сто раз подумать, прежде чем строить реваншистские планы. Как показала победоносная война, военные учения ВС Азербайджана это была не показуха, как считали в Армении, а предупреждения противнику о реальных возможностях Азербайджанской армии. Агрессор уже испытал это на себе. И сегодня ему стоит внимательно отнестись к размещению в Гадруте бригады коммандос. Очень внимательно.

"Открытие военной части ВС Азербайджана именно в Гадруте имеет большое значение. В первую очередь, моральное. Потеря Гадрута была для армянской стороны настоящей катастрофой. Мы помним, как противник несколько дней после освобождения все еще скрывал, что Гадрут ими потерян, пытался провести несколько контратак. Но все это было безуспешно. Наши подразделения, которые там воевали, показали свой профессионализм".

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Гадрут мы всегда отмечаем, как ворота, открывшие путь на Шушу. После освобождения Гадрута, дезертирство в армянской оккупационной армии приняло массовый характер. Освобождение Гадрута дало нам стратегическое превосходство на этом направлении, потому что все высоты вокруг были заняты нашими войсками. Освобождение этого населенного пункта в какой-то степени помогло нам в нашей контрнаступательной операции. Через несколько дней были освобождены Физули, потом Губадлы.

Открытие в Гадруте такой серьезной воинской части, как коммандос, показывает, что строительство Вооруженных сил Азербайджана идет с учетом того опыта, который наша армия получила во время боевых действий. Войсковая часть коммандос - это один из показателей усовершенствования наших Вооруженных сил.

Коммандос близки по своему содержанию и подготовке к силам специального назначения. Когда мы сегодня говорим о действиях Азербайджанской армии на полях 44-дневной войны, мы не можем представить проведенные операции без подразделений спецназа. Хочу сказать, что зона расположения новой военчасти это по большей части горная лесистая местность, со сложным рельефом и непростыми климатическими условиями. Для службы в подобных условиях лучше всего себя показали силы специального назначения. Коммандос это тоже подразделение спецназначения. Здесь будут служить в основном контрактники, что является очередным шагом к развитию профессиональной армии. Эти профессионалы могут выполнять поставленную задачу в самых сложных условиях - рельефных, погодных. То есть воина коммандос можно назвать универсальным солдатом.

Упор на силы специального назначения считаю правильной тактикой. Более того, спецназ у нас начал укрепляться не сегодня. Просто об этом не говорилось, это была в некотором роде секретная информация. Профессионализм и подготовка наших спецназовцев показали себя в полном объеме во время 44-дневной войны. Такие подразделения необходимы и, на мой взгляд как военного, эти подразделения надо развивать.

Верховный главнокомандующий на открытии военчасти в Гадруте заявил, что Азербайджан и впредь будет заботиться о своих Вооруженных силах, будет оснащать армию передовой техникой и строить ее на основе опыта боевых действий. В штатной структуре ВС, в специализации подразделений, закупки вооружений будет учитываться накопленный на войне опыт.

Некоторые дилетанты пытаются оспаривать важность упора, сделанного на развитие сил специального назначения. В первую очередь, хочу подчеркнуть, что в Азербайджане развивают не только спецназ. Силы спецназа, в том числе коммандос, подготавливаются в общем контексте развития Азербайджанской армии. Никакие рода войск из этого контекста не исключаются. Идет реорганизация армии на основе полученного боевого опыта и досконального анализа. Анализ проводится нашими аналитическими центрами, имеющимися практически во всех управлениях. На основе проведенного анализа мы развиваем свои Вооруженные силы именно в том направлении, которое считаем нужным. Все решения принимаются не на пустом месте, а с учетом опыта боевых действий, который у Азербайджана теперь имеется. Кроме того, принимается во внимание и рельеф регионов Азербайджана, наиболее подверженных риску с точки зрения плохих соседей. В этих условиях, как я уже отметил, наиболее эффективно могут действовать как раз силы специального назначения, в том числе коммандос. Но коммандос не будут действовать в отрыве от других родов войск. Они будут выполнять боевые задачи совместно с мотострелковыми подразделениями и другими видами войск ВС Азербайджана.

Открытие современного военного городка для коммандос еще раз показывает, что Верховный главнокомандующий подходит к этому вопросу комплексно. Уровень боевой подготовки, ее качество не могут рассматриваться отдельно от социально-бытовых условий для военнослужащих. Созданные в Гадруте условия позволят личному составу новой войсковой части по максимуму использовать свой потенциал при подготовке и несении службы.

Глава государства в своем выступлении отметил, что в центре внимания государства всегда находилось решение жилищно-бытовых проблем военнослужащих. Так, военнослужащие после 20 лет безупречной службы, согласно указу Президента, получают квартиры. На сегодняшний день государство обеспечило квартирами более 2200 военнослужащих, а до конца текущего года еще 130 семей будут обеспечены жилплощадью.

Я бы также сказал, что открытие военчасти в Гадруте еще раз обратило внимание на разницу между Азербайджаном и Арменией. Во время боевых действий в Гадруте не было разрушено ни одно здание, что можно видеть на кадрах видеосъемки. Чего не скажешь об армянской стороне, которая целенаправленно бомбила населенные пункты, причем, расположенные вне зоны боевых действий.

Президент Ильхам Алиев затронул в своем выступлении очень много вопросов. Еще раз подчеркнул, что Азербайджан был вынужден пойти на силовой вариант освобождения своих территорий, потому что в Армении уже открыто говорили о расширении оккупации и армянских танках в Баку. В последнем они не ошиблись - их танки действительно появились в столице Азербайджана, но не в том статусе, в каком им хотелось бы. Армия Армении на сегодня разгромлена. Верховный главнокомандующий подчеркнул, что мы неоднократно, и до, и во время войны обращались к армянской стороне с предупреждением занять конструктивную позицию во избежание применения Азербайджаном силового варианта. Силовой вариант приведет к большим потерям и разгрому армянской армии. Но армяне не прислушались к нашему Президенту и поплатились за это.

Одним словом, процесс строительства армии продолжается. И, на мой взгляд, продолжается в очень правильном направлении.