Закир Гасанов посетил новую воинскую часть коммандос

По указанию Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева продолжается работа, направленная на дальнейшее повышение боеспособности Азербайджанской Армии, передает Day.Az со ссылкой на минобороны.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и другие руководящие лица министерства приняли участие в церемонии вручения беретов личному составу новосозданной оперативной воинской части коммандос.

Сначала были возложены венки к бюсту Общенационального лидера Гейдара Алиева и мемориалу в честь шехидов, почтена их светлая память.

Встретившись с приглашенными на церемонию участниками Отечественной войны, Министр обороны поинтересовался их проблемами и нуждами.

Затем состоялась церемония вручения беретов личному составу. Минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни во имя территориальной целостности нашей страны. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

После вручения беретов успешно окончившим курс подготовки коммандос, личный состав принял присягу.

Выступивший на церемонии Министр обороны особо подчеркнул важность курсов подготовки коммандос, опирающихся на опыт Вооруженных Сил Турции, в повышении профессионализма военнослужащих, и пожелал личному составу успехов на службе.

Министр обороны дал соответствующие указания личному составу быть готовыми в любой момент к выполнению новых боевых задач, поставленных Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами.

Генерал-полковник З.Гасанов высоко оценил мужество и героизм, проявленные военнослужащими Азербайджанской Армии, в том числе личным составом воинской части, в Отечественной войне.

Ознакомившись с построенным для коммандос спортивным городком, Министр обороны понаблюдал за показательными выступлениями оперативных групп.

В заключение руководство Министерства обороны отобедало с личным составом.