Азербайджанские военнослужащие прошли курсы «Горный коммандос» в Турции

16 октября в Школе горного коммандоса и центральном учебном командовании в турецком городе Испарта состоялась церемония выпуска военнослужащих Азербайджанской Армии, окончивших курсы "Горный коммандос".

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство обороны.

В церемонии выпуска приняли участие делегация из Азербайджана и представители посольства нашей страны в Анкаре.

Выступившие на церемонии поздравили окончивших курсы военнослужащих и пожелали им успехов в дальнейшей службе.

В заключение выпускникам были вручены сертификаты об успешном окончании курсов.