https://news.day.az/politics/1392698.html Азербайджанские военнослужащие прошли курсы «Горный коммандос» в Турции - ФОТО
Азербайджанские военнослужащие прошли курсы «Горный коммандос» в Турции - ФОТО
16 октября в Школе горного коммандоса и центральном учебном командовании в турецком городе Испарта состоялась церемония выпуска военнослужащих Азербайджанской Армии, окончивших курсы "Горный коммандос".
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство обороны.
В церемонии выпуска приняли участие делегация из Азербайджана и представители посольства нашей страны в Анкаре.
Выступившие на церемонии поздравили окончивших курсы военнослужащих и пожелали им успехов в дальнейшей службе.
В заключение выпускникам были вручены сертификаты об успешном окончании курсов.
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