https://news.day.az/politics/1794131.html СГБ Азербайджана поделилась в соцсетях публикацией, посвященной Дню Победы - ВИДЕО В аккаунтах Службы государственной безопасности в социальных сетях опубликован видеоролик, посвященный Дню Победы Азербайджана. Как сообщает Day.Az, в опубликованном видеоролике представлены высказывания общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева.
СГБ Азербайджана поделилась в соцсетях публикацией, посвященной Дню Победы - ВИДЕО
В аккаунтах Службы государственной безопасности в социальных сетях опубликован видеоролик, посвященный Дню Победы Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, в опубликованном видеоролике представлены высказывания общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре