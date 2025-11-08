СГБ Азербайджана поделилась в соцсетях публикацией, посвященной Дню Победы

В аккаунтах Службы государственной безопасности в социальных сетях опубликован видеоролик, посвященный Дню Победы Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, в опубликованном видеоролике представлены высказывания общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева.