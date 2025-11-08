https://news.day.az/azerinews/1794136.html Bakı Metropoliteni iş rejimini 1 saat uzadacaq Zəfər Gününün 5-ci ildönümü ilə əlaqədar paytaxtda keçirilən kütləvi-mədəni bayram tədbirləri və şəhər gəzintisi nəzərə alınaraq, Bakı Metropoliteni iş rejimini 1 saat uzadacaq. Day.Az xəbər verir ki, Bakı metropoliteninin bütün stansiyaları gecə saat 01:00-a qədər sərnişinlərin girişinə açıq olacaq.
