https://news.day.az/world/1793863.html Четыре района в Алматы остались без света - ВИДЕО Четыре района остались без света в результате сильного снегопада в Алматы. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Четыре района в Алматы остались без света - ВИДЕО
Четыре района остались без света в результате сильного снегопада в Алматы.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре