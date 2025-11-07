В Турции 80 человек попали в больницу после отравления на фестивале сосисок, пишет Daily Star, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В Турции случилась массовая вспышка пищевого отравления на школьном фестивале. Более 80 учеников и учителей средней школы имени Эмине Гонен в городе Кайсери обратились за медицинской помощью после того, как почувствовали сильные боли в животе и тошноту.

Инцидент произошел после школьного мероприятия, где участникам подавали фирменные бутерброды с сукуком - острой ферментированной говяжьей колбасой, популярной на Ближнем Востоке и в странах Центральной Азии. Стоимость одного бутерброда составляла около $1.

Власти начали расследование, чтобы установить источник заражения и проверить качество использованных продуктов.