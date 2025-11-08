Мирное соглашение между Баку и Ереваном имеет огромное значение для всего региона

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в интервью телеканалу TRT World, что достигнутое мирное соглашение между Баку и Ереваном имеет огромное значение для всего Южного Кавказа и будет способствовать дальнейшему укреплению стабильности и развитию экономик стран региона, передает Day.Az.

По его словам, Грузия на протяжении десятилетий играет важную роль в укреплении мира в регионе и продолжает оставаться значимым партнёром для Азербайджана и Армении.

Грузия всегда играла важную роль в поддержании мира и сотрудничества между соседями, не имеющими выхода к морю. Экономическое партнёрство с Азербайджаном и Арменией имеет решающее значение для их роста. Мы рады, что мирное соглашение достигнуто, и верим, что оно усилит политические позиции и улучшит экономику наших стран".