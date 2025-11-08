Президент Ильхам Алиев: Президент Турции с первых часов Второй Карабахской войны продемонстрировал свою поддержку Азербайджану

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган с первых часов Второй Карабахской войны продемонстрировал свою поддержку Азербайджану, азербайджанскому народу и Азербайджанской армии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на Военном параде, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне.

"Оказанная им политическая и моральная поддержка придавала нам силы, вдохновляла нас", - добавил глава государства.