Мероприятие в Союзе композиторов – «Звуки нашей блестящей Победы»

В Концертном зале имени У.Гаджибейли Союза композиторов Азербайджана состоялось мероприятие под названием "Звуки нашей блестящей Победы", посвященное 5-летию Великой Победы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мероприятие открыла председатель Союза композиторов Азербайджана, "Артист мира", член-корреспондент НАНА, Народная артистка, профессор Франгиз Ализаде. В своем выступлении она отметила важность проводимых в эти дни мероприятий, посвященных празднованию Победы, и рассказала о республиканском композиторском конкурсе, приуроченном к 5-летию Великой Победы.

Затем был продемонстрирован документальный фильм "Путь Победы" (режиссер - Заслуженный деятель искусств Джахангир Зейналлы). Музыкальным оформлением фильма стали произведения Франгиз Ализаде.

С докладом на тему "Патриотизм в поэзии и музыке" выступил Заслуженный деятель искусств полковник Абдулла Гурбани, а доктор философии по искусствоведению доцент Айтен Бабаева представила доклад "Патриотическая тема в творчестве азербайджанских композиторов".

В художественной части мероприятия прозвучали песни "Победоносный полководец Азербайджана" Азада Захида (слова Абдуллы Гурбани), "Солдат нашей Родины" Заслуженного деятеля искусств Мехрибан Ахмедовой, посвященная ее брату, Национальному герою Азербайджана Риаду Ахмедову (слова Аждара Гияслы), а также народная песня "Лачин" в обработке и исполнении доктора философии по искусствоведению Севды Мамедли.

Также были представлены: произведение "Разлука" А.Салима в исполнении кяманчиста Ульви Гаджиева, брата шехида Физули Гаджиева (аккомпанемент - Севда Мамедли), "Экспромт" Фикрета Амирова в исполнении Сулеймана Рамалданова, ученика 6-го класса ДММ номер 34, сына шехида Бабека Рамалданова (преподаватель - Афет Мамедова).

В ходе вечера также были показаны видеозаписи, посвященные памяти шехидов Рауфа Алиева, Худаяра Юсифзаде и Тамерлана Мамедова.

В завершение ветеран Отечественной войны Рамин Шабанов выступил с воспоминаниями о фронте и продекламировал собственные стихи.