День Победы - гордость не только Азербайджана, но и всего тюркского мира.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend житель Масаллинского района, ветеран Отечественной войны Эльчин Алиев по случаю 8 ноября - Дня Победы.

Он отметил, что когда в 2020 году началась Отечественная война, он проходил службу в Бейляганском районе и с первых дней принимал участие в боях.

"Я был призван на военную службу из Масаллинского района. 26 сентября 2020 года нас направили на Физулинское направление, и уже на следующий день началась война. Я участвовал в боях за Гадрут и Шушу. В этих сражениях я был ранен, но не отступил. Тогда мне было всего 18 лет, однако борьба за Родину была для меня превыше всего. Я горжусь тем, что воевал за Родину", - рассказал он.

Молодой ветеран отметил, что 8 ноября - День Победы - символ гордости и победы для азербайджанского народа.

"День Победы - это великая страница нашей истории, незабываемое чувство. День Победы - это день гордости не только для Азербайджана, но и для всего тюркского мира. Я благодарен всему героическому личному составу Вооруженных сил Азербайджана, особенно Верховному главнокомандующему, который подарил эту радость нам, шехидам, боевым товарищам и братьям-ветеранам. Быть участником Отечественной войны, иметь свою малую долю в этой славной Победе - это для меня безграничная гордость", - сказал Э.Алиев.