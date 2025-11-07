https://news.day.az/world/1793902.html В Австралии после посадки загорелся самолет Самолет авиакомпании Virgin Australia загорелся вскоре после посадки в Брисбене вечером в четверг. Об этом сообщает Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Самолет авиакомпании Virgin Australia загорелся вскоре после посадки в Брисбене вечером в четверг. Об этом сообщает Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным журналистов, рейс VA454 из Дарвина прибыл в аэропорт Брисбена около 19:00 по местному времени, где его встретили службы экстренного реагирования после возгорания тормозной системы.
Для тушения огня на борту Boeing 737-800 были направлены несколько пожарных расчетов аэропорта. На опубликованных видеозаписях видно, как пожарные машины обливают дымящийся самолет водой.
По информации Independent, никто из 178 пассажиров и членов экипажа не пострадал.
