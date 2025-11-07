В Австралии после посадки загорелся самолет

Самолет авиакомпании Virgin Australia загорелся вскоре после посадки в Брисбене вечером в четверг. Об этом сообщает Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным журналистов, рейс VA454 из Дарвина прибыл в аэропорт Брисбена около 19:00 по местному времени, где его встретили службы экстренного реагирования после возгорания тормозной системы.

Для тушения огня на борту Boeing 737-800 были направлены несколько пожарных расчетов аэропорта. На опубликованных видеозаписях видно, как пожарные машины обливают дымящийся самолет водой.

По информации Independent, никто из 178 пассажиров и членов экипажа не пострадал.