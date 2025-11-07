Азербайджанский ковер передан в дар музею Польши накануне Дня Победы

Посольство Азербайджана в Польше при поддержке Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО организовало церемонию передачи в дар ковра Malıbəyli, принадлежащего карабахской школе ковроткачества, музею Азии и Тихого океана Польши.

Как сообщает в пятницу Day.Az, в церемонии приняли участие заместитель председателя и члены польско-азербайджанской парламентской группы, представители дипломатического корпуса, официальные лица, польские ученые и деятели искусства, представители местных СМИ, а также проживающие в Польше азербайджанцы.

Директор музея Юзеф Залевский выразил благодарность посольству Азербайджана за ценный подарок, отметив, что ковер обогатит коллекцию музея и заинтересует посетителей. Он также подчеркнул, что этот дар станет символическим связующим звеном между Азербайджаном и Польшей - странами, ценящими дружбу, взаимное уважение и культурное наследие.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Польше Наргиз Гурбанова напомнила, что ковроткачество в Азербайджане имеет древние традиции и богатый опыт. В стране действуют семь школ ковроткачества, отличающихся дизайном, подбором цветов и техническими особенностями. Посол подчеркнула, что азербайджанские ковры - важный элемент национальной культуры и декоративно-прикладного искусства, символизирующий дух народа и отражающий значимые события истории.

Н. Гурбанова отметила высокое качество и художественную ценность азербайджанских ковров, многие из которых экспонируются в престижных музеях мира. В этом году Азербайджан отмечает 15-летие включения ковроткачества в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и 30-летие создания Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО. Страна обладает 24 элементами нематериального культурного наследия, занимая 5-е место в Репрезентативном списке нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Дипломат обратила внимание на то, что азербайджанские ковры отличаются высокой плотностью, определяемой количеством петель на квадратный дециметр, что обеспечивает их долговечность.

Проинформировав об Азербайджанском национальном музее ковра она рассказала участникам о создании, деятельности и богатой коллекции музея. Говоря о филиале музея, расположенном в городе Шуша, Н.Гурбанова отметила, что музей был основан в 1987 году, экспонаты выставлялись там под разными названиями, и в 1992 году, после оккупации Шуши, здание филиала было разрушено, а часть экспонатов музея эвакуирована.

Неслучайно эта церемония состоялась накануне отмечаемого в нашей стране праздника - Дня Победы. Эта победа была не только военным успехом, но и духовной, исторической и культурной победой. Она означала возрождение жизни - восстановление музеев, театров и религиозных святынь, возвращение музыки, ремёсел и традиций. Шушинский филиал Азербайджанского национального музея ковра, который вновь открылся для посетителей в 2023 году спустя 31 год, является ярким примером этого возрождения.

Посол также подробно рассказала гостям о ковре Malıbəyli, переданном в дар музею Азии и Тихого океанаи выразила надежду на то, что он внесет свой вклад в миссию музея по содействию межкультурному взаимопониманию и богатому наследию Востока.

Затем сотрудница музея Каролина Кшивицка подробно рассказала гостям о карабахской школе ковроткачества, о ковре "Malıbəyli", принадлежащем этой школе.

На мероприятии также был показан видеоролик о традиционном азербайджанском искусстве ковроткачества.

В рамках мероприятия посол Н. Гурбанова дала интервью программе Dobrego dnia на польском телеканале TVP.