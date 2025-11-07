Прокурор огласил часть документов и доказательств, относящихся к Давиду Бабаяну

На проходящем 7 ноября в Бакинском военном суде судебном процессе по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения продолжаются обвинительные речи прокуроров, поддерживающих государственное обвинение.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, помощник генерального прокурора по особым поручениям Тугай Рагимли на судебном заседании огласил часть документов и доказательств, относящихся к обвиняемому Бабаяну Давиду Клими.

Было отмечено, что Давид Бабаян во время продолжающейся со стороны Армении агрессивной войны в 1998 году присоединился к деятельности самопровозглашенного образования и до 2023 года занимал различные "должности". Это подтверждено как его собственными показаниями, так и документами, исследованными в ходе судебного следствия.

Сторона обвинения вменила в вину Давиду Бабаяну преступные действия, совершенные в период 1998-2023 годов, поскольку, хотя он и не являлся военнослужащим, но и не был рядовым гражданским лицом.

Фактические обстоятельства дела, многочисленные доказательства, исследованные в ходе судебного следствия, включая документы и материалы, непосредственно относящиеся к обвиняемому, а также показания других обвиняемых лиц, свидетельствуют о том, что, хотя Д. Бабаян не принимал непосредственного участия в боевых действиях с оружием в руках, он напрямую участвовал в формировании и реализации идеологии преступного сообщества и политики самопровозглашенного образования. Он был осведомен о преступлениях, совершаемых в интересах преступного сообщества, однако, несмотря на свои возможности, не предпринял никаких мер для предотвращения этих преступлений, а, разжигая ненависть и вражду, создал почву для совершения новых деяний. Тем самым он косвенно участвовал в совершении преступных деяний, произошедших в указанный период.

Было подчеркнуто, что в своих интервью и публикациях в социальных сетях Д. Бабаян высказывал мнения, оправдывающие действия преступного сообщества, заявлял о необходимости продолжения оккупации, а также подчеркивал "необходимость захвата новых территорий Азербайджанской Республики".

Было отмечено, что Д. Бабаян выступал в качестве политического идеолога и пропагандиста планов ведения войны.

Сторона обвинения указала, что, как установлено прецедентом Нюрнбергского международного военного трибунала, ответственность за развязывание агрессивной войны несут не только те, кто берет в руки оружие, но и те, кто ее планирует, пытается легитимизировать и представляет международному сообществу.

Таким образом, Д. Бабаян, умышленно и непосредственно участвуя в подготовке, организации, ведении и легитимизации агрессивной войны, косвенно участвовал в совершении преступлений против мира и человечности.

Отметим, что продолжается судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и многочисленных других преступлениях.