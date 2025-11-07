На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры в связи с Днем Победы

На официальных страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры в связи с 8 Ноября - Днем Победы.

Как сообщает в пятницу Day.Az, в публикации говорится:

"История последних пяти лет - это история Победы, наша славная история".