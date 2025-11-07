https://news.day.az/officialchronicle/1793967.html

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры в связи с Днем Победы - ВИДЕО

На официальных страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры в связи с 8 Ноября - Днем Победы. Как сообщает в пятницу Day.Az, в публикации говорится: "История последних пяти лет - это история Победы, наша славная история".