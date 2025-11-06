https://news.day.az/world/1793688.html

Брат короля Великобритании лишен титула

Брат короля Великобритании Карла III Эндрю официально лишен титула "принц". Как передает Day.Az, об этом сообщило правительственное издание The Gazette. Там пояснили, что Эндрю больше не имеет права носить и пользоваться формальным обращением и титулом "Королевское Высочество", а также титулом "принц".