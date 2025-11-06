Кто стал новым гендиректором ЮНЕСКО?

Страны - члены Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) утвердили новым генеральным директором организации египетского политика и профессора египтологии Халеда аль-Анани.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении на сайте ЮНЕСКО.

В нем отмечается, что кандидатура аль-Анани утверждена на проходящей в Самарканде Генеральной конференции ЮНЕСКО. Аль-Анани получил в свою поддержку 172 голоса. "Новый генеральный директор вступит в должность 15 ноября, сменив Одрэ Азуле, занимавшую этот пост с 2017 года", - отмечается в заявлении.

54-летний аль-Анани работает профессором египтологии в Университете Хелуана, где преподает уже более 30 лет, а также имеет докторскую степень по египтологии Университета Монпелье III (Университет Поля Валери). Он возглавлял Национальный музей египетской цивилизации (2014-2016) и Каирский египетский музей (2015-2016). С 2016 по 2022 год ученый занимал должность министра по делам древностей, а позже - министра туризма и по делам древностей.