Здание мэрии в Перу подсветили цветами флага Азербайджана - ФОТО
Район Мирафлорес в столице Перу - Лиме - выразил солидарность с Азербайджаном по случаю 8 Ноября - Дня Победы.
Как сообщили Day.Az в посольстве Азербайджана в Перу, в честь этого знаменательного дня здание муниципалитета района было подсвечено цветами Государственного флага Азербайджана.
Отмечается, что Мирафлорес считается одним из главных исторических и культурных районов столицы.
