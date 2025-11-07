Здание мэрии в Перу подсветили цветами флага Азербайджана

Район Мирафлорес в столице Перу - Лиме - выразил солидарность с Азербайджаном по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

Как сообщили Day.Az в посольстве Азербайджана в Перу, в честь этого знаменательного дня здание муниципалитета района было подсвечено цветами Государственного флага Азербайджана.

Отмечается, что Мирафлорес считается одним из главных исторических и культурных районов столицы.