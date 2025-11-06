Китайские космонавты впервые приготовили барбекю на орбите

Экипаж китайских миссий "Шэньчжоу-20" и "Шэньчжоу-21" впервые приготовил барбекю на орбитальной станции "Тяньгун". Об этом сообщила газета Global Times со ссылкой на Центр астронавтов Китая (ACC), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Члены экипажей пилотируемых космических миссий "Шэньчжоу-20" и "Шэньчжоу-21" наслаждались космическим барбекю в новой духовке, установленной на китайской космической станции", - говорится в материале.

Журналисты уточнили, что космонавты с помощью духовки приготовили куриные крылышки. Для этого им потребовалось 28 минут. При этом для командира миссии "Шэньчжоу-20" Чэнь Дуна они приготовили стейк.