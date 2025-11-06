Пять признаков преждевременного старения мозга

О преждевременном старении мозга могут говорить пять признаков нарушений мыслительной деятельности, которые можно заметить без посещения врача.

Как сообщает Day.Az, об этом невролог Дерья Улудюз (неврологическая клиника медицинского факультета Стамбульского университета Серрахпаша) рассказала в интервью изданию El Economista (El Eco).

К тревожным признакам относятся невозможность вспомнить слово, которое "вертится на языке", трудности с изучением нового материала, чувство усталости сразу после пробуждения, неспособность делать несколько дел одновременно и забывчивость - например, когда человек не помнит о важных встречах или не может найти предмет, который недавно положил.

"Если у человека наблюдаются хотя бы три из этих признаков, это может означать, что его мозг стареет быстрее, чем организм в целом", - пояснила специалист.

При этом медик подчеркнула, что такой тест не является медицинским инструментом и не может служить основанием для постановки диагноза. Тем не менее, если результаты вызывают тревогу, стоит обратиться к врачу и пройти обследование.

"Только специалист сможет определить, связаны ли проявления с естественным старением, стрессом, нарушениями сна или началом неврологических заболеваний", - отметила Улудюз.

По словам невролога, риск ускоренного старения мозга повышают нездоровый образ жизни, загрязненный воздух, хронический стресс и постоянное недосыпание. Эти факторы со временем ухудшают кровоснабжение мозга и работу нервных клеток.