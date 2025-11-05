Азербайджан и Великобритания обсудили вопросы оборонного и военного сотрудничества

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с государственным министром Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивеном Даути.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации Хикмета Гаджиева в соцсети "X".

Отмечено, что в ходе встречи были обсуждены вопросы углубления и расширения отношений стран в новых областях, среди которых искусственный интеллект, кибербезопасность, цифровизация, образование, а также оборонное и военное сотрудничество.

"Мы также пожелали успехов командам "Карабах" и "Челси" в сегодняшнем матче", - говорится в публикации.