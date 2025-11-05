Азербайджан может принять матчи сборной России в отборочном цикле ЧМ

Азербайджан может принять домашние матчи женской сборной России по футболу в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2027 года, куда россиянки могут быть допущены уже в ближайшее время.

Как передает Day.Az со ссылкой на Sport Baza, ФИФА и УЕФА рассматривают вариант допуска российской команды под нейтральным флагом.

Если это произойдет, российские футболистки будут проводить домашние встречи на нейтральном поле. Одним из основных вариантов для проведения матчей рассматривается Азербайджан. Помимо нашей страны, обсуждаются также Армения, Турция и ряд других государств.

Отмечается, что футболисток уже уведомили о возможном возвращении на международную арену и попросили быть готовыми к старту квалификации, запланированной на февраль будущего года.

Источник также сообщает, что если участие женской сборной России не вызовет негативной реакции, ФИФА и УЕФА могут вернуться к рассмотрению допуска на международную арену юношеских и молодежных команд.

Российские клубы и национальные сборные отстранены от международных турниров с февраля 2022 года из-за агрессии России против Украины.

Стоит отметить, что в январе этого года Баку уже использовался как нейтральная площадка для проведения матчей плей-ин баскетбольной Лиги чемпионов ФИБА между турецким "Алиага Петким Спор" и израильским "Хапоэлем Холоном". Встречи прошли в столице Азербайджана по запросу израильской стороны.