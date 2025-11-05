В Баку обвалилась дорога

В Бадамдаре обвалилась дорога.

Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, инцидент произошёл на улице Нефтчиляр, в районе, известном как 20-й участок.

Отметим, что накануне подобный обвал дороги произошел и в Бинагади.