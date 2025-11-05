https://news.day.az/society/1793328.html В Баку обвалилась дорога - ФОТО В Бадамдаре обвалилась дорога. Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, инцидент произошёл на улице Нефтчиляр, в районе, известном как 20-й участок. Отметим, что накануне подобный обвал дороги произошел и в Бинагади.
