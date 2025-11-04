Эти автомобили в Азербайджане будут облагаться НДС

Со следующего года автомобили с электрическим двигателем будут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС).

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения "пакета государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2026 год".

Шахин Багиров сообщил, что поступления по таможенной линии обычно формируются за счёт операций по импорту: "При импорте применяются таможенные тарифы. Основные доходы нашего бюджета формируются за счёт НДС. Электромобили будут облагаться НДС. Несмотря на то, что эта льгота будет отменена, она применялась более 5 лет. В первые 10 месяцев 2025 года в страну было импортировано 1700 электромобилей. Это очень мало, поскольку в 2024 году их было 3027 единиц. Это показывает, что интерес общества к электромобилям снижается. Применение НДС положительно повлияет на производство электрических автомобилей в стране в той или иной форме".