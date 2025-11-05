Жизнь на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана возрождается

Жизнь на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана возрождается.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на конференции "Пять лет Победы: торжество государственности и закона" в Зангилане.

Он отметил, что сегодня становятся реальностью слова Президента Ильхама Алиева: "Мы превратим наш родной Карабах в настоящий рай".

"Более 50 тысяч граждан уже постоянно проживают на освобожденных территориях, включая вернувшихся на свои родные земли в Зангилан, Лачин, Физули и другие районы. Отрадно, что из этого числа около 20 тысяч составляют переселенные на родные земли соотечественники, а остальные - молодежь, прибывшая на освобожденные от оккупации территории для работы и учебы", - сказал К.Алиев.

Генеральный прокурор отметил, что сегодня на всех освобожденных от оккупации территориях, в том числе и в Зангилане, последовательно реализуются масштабные инфраструктурные проекты, меры, направленные на восстановление населенных пунктов и социально-экономическое развитие: "Современные автомагистрали, аэропорты, линии энерго- и водоснабжения, школы, больницы и объекты сферы услуг закладывают основу новой жизни на этих землях".