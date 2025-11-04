Поддержка социально уязвимых слоёв населения усилится в Азербайджане

Для обеспечения финансирования мер, направленных на повышение доходов и благосостояния населения, снижение уровня бедности, усиление социальной защиты малообеспеченных семей и социально уязвимых слоев населения, в проекте государственного бюджета Азербайджана на 2026 год предусмотрено 2 750 900 000 манатов.

Как передает Day.Az, данный вопрос отражен в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год", обсуждённом сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно документу, эта сумма на 150 700 000 манатов (или на 5,8%) больше, чем в 2025 году.