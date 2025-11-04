Какой будет цена азербайджанской нефти в следующем году?

Прогнозы относительно цен на нефть охватывают результаты, ожидаемые в долгосрочной перспективе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр финансов Сахиль Бабаев в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"У нас есть пул данных из показателей примерно от 22 оценивающих организаций. В результате этого определяются цены на апрель, июль, сентябрь и итоговая. Консенсусная цена всех оценочных компаний для Azeri Light составила 65 долларов", - сказал он.