Состоялось очередное заседание трехсторонней комиссии по социально-экономическим вопросам, в состав которой входят министерство труда и социальной защиты населения, Конфедерация профсоюзов Азербайджана (КПА) и Национальная конфедерация предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики (НКПА).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend в министерстве сообщили, что на заседании вице-президент КПА Вугар Зейналов подчеркнул важность плодотворных обсуждений, проводимых трехсторонней комиссией в процессе совершенствования трудового законодательства и ратификации конвенций Международной организации труда (МОТ).

Была отмечена работа, проделанная комиссией в соответствии с планом работы, рассмотрены вопросы повестки текущего заседания.

На заседании был рассмотрен проект Генерального коллективного соглашения, которое будет заключено между Кабинетом министров, КПА и НКПА на 2026-2028 годы. Также говорилось о последовательных реформах, проводимых в последние годы в области усиления социальной защиты населения. Обсуждались целенаправленная работа по предотвращению неформальной занятости и реформы системы социального страхования.