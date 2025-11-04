Азербайджанская нефть выросла в цене

В итальянском порту Аугуста цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF по сравнению с предыдущим показателем выросла на 0,56 доллара США, или на 0,9%, составив 66,43 доллара за баррель.

Об этом Day.Az сообщили источники на нефтяном рынке.

Согласно информации, цена барреля нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 0,58 доллара, или 0,9%, по сравнению с предыдущим показателем и составила 64,40 доллара.

Цена на нефть марки URALS выросла на 0,55 доллара, или 1%, по сравнению с предыдущим показателем и достигла 53,05 доллара за баррель.

Цена на нефть марки Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 0,75 доллара, или 1,1%, по сравнению с предыдущим показателем и составила 66,02 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена за баррель нефти заложена на уровне 70 долларов США.