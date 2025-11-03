Найдена неочевидная причина нарушения работы иммунной системы

Недостаток кислорода в крови способен перестраивать работу иммунной системы на уровне генов, выяснили ученые Эдинбургского университета. Результат исследования опубликованы в журнале Nature Immunology (NatImm), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи установили, что гипоксия изменяет структуру ДНК в нейтрофилах - клетках, которые первыми реагируют на инфекцию и уничтожают патогены. Эти изменения снижают эффективность иммунного ответа и могут сохраняться даже после восстановления нормального уровня кислорода.

Авторы изучили образцы крови у пациентов, восстанавливающихся после синдрома острого респираторного дистресса, а также у людей, недавно вернувшихся из высокогорных районов. Анализ показал, что при гипоксии происходит так называемое "обрезание гистонов" - процесс, который меняет упаковку ДНК и, как следствие, регулирует активность генов.

Этот эффект наблюдался не только в зрелых нейтрофилах, но и в клетках костного мозга, из которых они формируются, что указывает на долговременную "перепрошивку" иммунной системы.

По словам авторов, именно это может объяснять, почему после тяжелых легочных заболеваний многие пациенты длительное время остаются более уязвимыми к инфекциям. Ученые предполагают, что дальнейшие исследования помогут найти способы обратить эти молекулярные изменения и восстановить устойчивость иммунитета после кислородного голодания.