Белый дом подтвердил встречу Трампа и аш-Шараа

Белый дом подтвердил предстоящую 10 ноября встречу американского лидера Дональда Трампа с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Я могу подтвердить, что эта встреча состоится в понедельник здесь, в Белом доме", - заявила Ливитт, отвечая на соответствующий вопрос. Согласно изложенной ей версии, предстоящая встреча является элементом дипломатических усилий Трампа, направленных на "достижение мира".

1 ноября портал Axios сообщил со ссылкой на посла США в Турции и спецпредставителя по Сирии Тома Баррака, что Трамп 10 ноября примет аш-Шараа в Белом доме. Как следовало из публикации, аш-Шараа во время посещения Вашингтона, как ожидается, подпишет документы о вступлении Сирии в международную коалицию во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).

14 мая Трамп провел переговоры с аш-Шараа в Эр-Рияде. Глава Белого дома объявил, что Вашингтон приступит к снятию санкций, которые десятилетиями вводились против Дамаска. 1 июля он подписал указ об отмене режима односторонних рестрикций в отношении Сирии.