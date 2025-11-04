Под водами Антарктики заметили таинственное свечение

С помощью спутников под водами Антарктики заметили необычное свечение, которое вызвало глобальный интерес. Ученые считают, что оно может содержать ключи к невидимой биологической активности и изменению химического состава океана.

В издании отметили, что сперва это свечение озадачило исследователей. На спутниковых снимках это выглядело как слабое бирюзовое мерцание. Тем не менее, выяснилось, что это обширное цветение кокколитофоридов (крошечные фитопланктоны, заключенные в раковины из карбоната кальция).

Ученые были удивлены тем, что кокколитофоридов заметили в субполярных водах, так как они обычно ассоциируются с более теплыми морями. Это открытие ставит под сомнение давние предположения об их экологическом ареале.

В своем исследовании ученые под руководством морского биолога из Лаборатории океанологии Бигелоу Уильяма М. Балча рассказали, что они провели многократные измерения на разных глубинах.

"Мы расширяем наше представление о местах обитания кокколитофоридов и наконец начинаем понимать закономерности, которые мы видим на спутниковых снимках этой части океана, куда мы редко попадаем. Нет ничего лучше, чем измерить что-то несколькими способами, чтобы получить более полную картину", - заявил Балч.

По словам ученых, кокколитофориды могут играть более важную роль в регулировании альбедо планеты. Исследователи не исключают, что их отражательная способность может потенциально влиять на поглощение тепла в обширных океанических районах.

В издании подчеркнули, что эта работа может изменить прогнозы по поглощению углерода в самых холодных водах мира. Если кокколитофоры расширяют свою среду обитания в южном направлении, это может изменить способ хранения углекислого газа в океане, что повлияет на глобальные климатические модели.