В Азербайджане могут ввести новое правило для учителей

Как сообщалось ранее, обсуждается вопрос о переходе на систему, при которой зарплата учителей будет определяться не по количеству учебных часов, а по рабочему времени.

Это вызвало разные мнения. Одни педагоги поддерживают это решение, другие же не до конца понимают, как нововведение повлияет на их заработок.

Так какие положительные результаты может дать начисление зарплаты в зависимости от рабочих часов?

Как передает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, эксперт в области образования Эльшан Гафаров сообщил, что данное нововведение начнет применяться не в этом году, а возможно в 2026-2027 учебном году.

"Оплата по рабочим часам не повлияет на зарплату учителей. То есть полная ставка составит 18 часов, половина ставки - 9 часов, а полторы ставки - 27 часов. Учебная нагрузка учителей будет приведена в соответствие с этими ставками. Учитель будет находиться в школе в течение всего рабочего времени, а не уходить сразу после проведенного урока, как сейчас", - пояснил эксперт.

Эльшан Гафаров подчеркнул, что хотя данное новшество существенно не отразится на размере зарплаты, оно создаст условия для более четкой организации рабочего режима в учебных заведениях.