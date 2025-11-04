Утверждено Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Азербайджаном и ОАЭ

Утверждено "Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий закон.

Данным документом утверждается "Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов", подписанное в Абу-Даби 9 июля 2025 года.