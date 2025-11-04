Шавкат Мирзиёев пригласил Президента Ильхама Алиева посетить с визитом Узбекистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пригласил Президента Азербайджана Ильхама Алиева посетить с визитом Узбекистан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме, направленном Президентом Шавкатом Мирзиёевым Президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня Победы.

Шавкат Мирзиёев пригласил Президента Ильхама Алиева совершить визит в Узбекистан в ближайшем будущем для участия в очередной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.