Шавкат Мирзиёев пригласил Президента Ильхама Алиева посетить с визитом Узбекистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пригласил Президента Азербайджана Ильхама Алиева посетить с визитом Узбекистан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме, направленном Президентом Шавкатом Мирзиёевым Президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня Победы.
Шавкат Мирзиёев пригласил Президента Ильхама Алиева совершить визит в Узбекистан в ближайшем будущем для участия в очередной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.
