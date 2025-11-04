В Сербии объявили о проведении досрочных выборов

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в стране пройдут досрочные парламентские выборы. Его слова приводит Srbija Danas, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Вучич сообщил, что выборы пройдут до истечения текущего срока полномочий парламента, который заканчивается в декабре 2027 года.

"Уважая требования блокирующих, представляющих собой значительное меньшинство в нашей стране, мы пойдем им навстречу, и выборы состоятся досрочно", - объявил он.