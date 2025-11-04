https://news.day.az/world/1793026.html В Сербии объявили о проведении досрочных выборов Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в стране пройдут досрочные парламентские выборы. Его слова приводит Srbija Danas, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Вучич сообщил, что выборы пройдут до истечения текущего срока полномочий парламента, который заканчивается в декабре 2027 года.
